Обманули 200 человек: деятельность финансовой пирамиды пресекли в Петербурге

Эфирная новость 69 0

Ущерб составил около 600 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Петербурге

В Петербурге пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды. Сумма ущерба составляет около 600 миллионов рублей.

Задержана семья местного предпринимателя. Злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства, а взамен обещали доходность до 25% годовых. На деле никаких дивидендов они не платили, а полученные средства тратили на собственные нужды.

Банда орудовала несколько лет. За это время подозреваемые обманули 200 человек. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у 79-летней пенсионерки более 3,9 миллионов рублей.

По словам инсайдера, телефонные мошенники втирались в доверие к жительнице Северной столицы на протяжении нескольких дней. Сначала неизвестные представились работниками управляющей компании, а затем — сотрудниками силовых структур. Напугав женщину вымышленной угрозой, аферисты убедили ее «задекларировать» все имеющиеся у нее сбережения. Петербурженка, ничего не подозревая, согласилась.

