Приметы и поверья на 13 октября: что можно и нельзя делать в Григорьев день

Григорьев день: что можно и нельзя делать 13 октября

Православные верующие 13 октября 2025 года отмечают день памяти святителя Михаила Киевского и священномученика Григория. О приметах, традициях и обычаях в этот день рассказали в материале URA.RU.

В народе праздник прозвали «Соломенным» из-за обычая в этот день менять старую солому в подушках, матрасах и домашних подстилках. На Руси люди верили, что солома впитывает в себя силу земли и тепло солнца, а своевременная ее замена помогает уберечь дом от болезней и сглаза. Старую солому обязательно сжигали, тем самым избавляясь от всего негативного, что накопилось за год.

Наблюдая за природными явлениями в этот день, наши предки верили, что, если снег впервые выпал на Григорьев день, то зима наступит не скоро. Свернутый в клубок кот говорил о предстоящей стуже, а голые березы и липы без листьев знаменовали урожайность будущего года.

По народным традициям в этот день было принято купать детей на пороге дома, чтобы защитить их от возможных болезней зимой. Очищение души и тела происходило за счет похода в баню, а тем, кто занят продуктивным трудом, в делах будет сопутствовать удача.

Однако праздник Михаила Соломенного был окружен и множеством запретов, свято соблюдавшихся нашими предками. Возбранялось спать до обеда, иначе лентяю придется поплатиться за это, встречи и походы в гости могут закончатся ссорами, через грязную и рваную одежду уходят благосостояние и успех. Кроме того, день считался не подходящим для женитьбы.

