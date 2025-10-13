Уплывшего в море на катере жителя Владивостока не могут найти неделю

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

На данный момент поиски мужчины ведутся только силами семьи.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Владивостока Андрей Варченко пропал 7 октября, после того как вышел в море на катере. Мужчина планировал порыбачить. Об этом 5-tv.ru рассказала жена пропавшего Ирина.

41-летний Андрей часто выходил в море. Это, как пояснила Ирина, его успокаивало. В этот раз мужчина отправился порыбачить на катере фирмы Yamaha. На судне не было бортовой надписи. У катера два мотора, которые покрыты бордовыми чехлами. При себе у Андрея были гидрокостюмы и спасательные жилеты.

Муж Ирины, по ее словам, никогда не оставался на катере с ночевкой. Поэтому, когда он не вернулся домой, семья сразу забила тревогу. На данный момент поиски Андрея ведутся только силами семьи.

«МЧС отработали положенное по регламенту время. Сказали, будут искать, если мы предоставим какую-то информацию о примерном местоположении. У нас, к сожалению, такой больше нет», — пояснила Ирина.

Она уточнила, что Андрей мог находиться где-то в районе Посьета. Однако об этом они говорили еще неделю назад. О том, где мужчина сейчас, они даже предположить не могут.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Родители и пятилетняя дочь отправились в поход и перестали выходить на связь 28 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Турист вернулся домой с Бали без сердца
11:17
Без боя с Тенью: что такое осенняя хандра и как ее отличить от сезонной депрессии
11:15
Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера
11:07
ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ
11:06
У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом
10:51
Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео