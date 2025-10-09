В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых

Диана Кулманакова
Родители и пятилетняя дочь отправилась в лес в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь еще 28 сентября.

Пропавшая семья Усольцевых новые подробности

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Специалисты определили местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего главе семьи, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Специалистами-картографами поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, сигнал был зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Он исходил поздно вечером 28 сентября — в день исчезновения семьи. Сейчас поисковые группы направлены в этот район, однако работу осложняют снегопады и низкая температура воздуха.

Ранее сообщалось, что поисковые работы с применением двух беспилотников в том же районе не дали результатов.

Семья в составе 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и их пятилетней дочери 28 сентября отправилась в лес в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь.

По словам родственников, Усольцев был опытным туристом и хорошо ориентировался в горах и тайге. Перед походом он уточнял у работников местной базы отдыха маршруты к горам Мальвинка и Буратинка, планируя непродолжительное путешествие.

Семью Усольцевых круглосуточно ищут четыре сотни спасателей, курсантов и добровольцев. Помимо этого, к операции присоединились 17 альпинистов со снаряжением, кинологи с собаками, используются квадрокоптеры.

