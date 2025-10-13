С марта 2026 года россияне будут платить за коммуналку по новому графику

Россияне с 1 марта 2026 года будут обязаны оплачивать коммунальные услуги строго до 15 числа месяца. Изменить этот срок больше не смогут ни управляющие компании, ни собрания жильцов. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Моисеева.

Эксперт пояснил, что нововведение позволит синхронизировать график платежей с датами получения зарплаты большинства граждан, которые обычно приходятся на 10–15 числа. По словам Моисеева, это поможет избежать ситуаций, когда люди, не успевшие оплатить счета из-за задержки доходов, сталкиваются с начислением пени.

Теперь квитанции за услуги ЖКХ будут доставляться не с первого, а до пятого числа месяца. Такой подход упростит расчет сумм начислений и даст гражданам больше времени для внесения платы.

В настоящее время срок оплаты установлен до 10 числа, однако жильцы могут менять его решением общего собрания. С введением новых правил такая возможность исчезнет, что обеспечит единый стандарт по всей стране.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что перенос сроков позволит управляющим компаниям точнее формировать начисления, а россиянам — не волноваться из-за случайных задержек платежей.

