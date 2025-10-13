Около двух тысяч палестинских заключенных готовы покинуть тюрьмы Израиля

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Большинство из них доставят в медицинский комплекс «Ан-Насер».

Около двух тысяч заключенных готовы покинуть тюрьмы Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: 1 966 палестинских заключенных готовы покинуть израильские тюрьмы

Все 1966 палестинских заключенных готовы покинуть израильские тюрьмы. Они должны быть освобождены 13 октября в рамках договора, который заключили власти Израиля и движение ХАМАС на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

В статье говорится, что 1716 освобожденных будут доставлены в медицинский комплекс «Ан-Насер». Он находится на юге палестинского анклава. Остальных направят в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и за пределы Израиля.

Стороны конфликта уже начали обмениваться заложниками. Представители ХАМАС передали Красному Кресту семь человек. Они находились в заключении около двух лет. Всего палестинцы должны освободить 20 человек. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин.

В свою очередь, Израиль отпустит около двух тысяч жителей Палестины. В их числе 250 осужденных на пожизненный срок. Многие из заключенных были арестованы после начавшейся на Ближнем Востоке войны.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в Газе. Чтобы урегулировать конфликт Израиля и Палестины, американский лидер лично отправился в Тель-Авив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Турист вернулся домой с Бали без сердца
11:17
Без боя с Тенью: что такое осенняя хандра и как ее отличить от сезонной депрессии
11:15
Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера
11:07
ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ
11:06
У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом
10:51
Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео