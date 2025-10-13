Трамп заявил об окончании конфликта в Газе

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Американский лидер покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Тель-Авив.

Трамп: конфликт в Газе «закончен»

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен». Так он ответил на слова журналиста о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху не объявлял об окончании конфликта.

Ранее американский лидер покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Тель-Авив. Трамп заявил, что впереди «будет что-то грандиозное». Отметив события переговорного процесса между ХАМАС и Израилем, президент США отметил то, что мусульманские и арабские страны тоже ликуют — «такого еще никогда не было».

«Обычно, если одни радуются, то другие — наоборот. Но впервые все в восторге, все поражены происходящим и искренне счастливы. Для меня честь быть частью этого события, и нас ждет удивительный день — то, чего еще никогда не происходило. Увидимся в самолете — думаю, у нас будет отличное время», — добавил Трамп.

Трамп направляется в Израиль, после чего нанесет визит в Египет, в ходе которого, по его словам, будет подписано соглашение об урегулировании в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

12 окт
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе в Египте
11 окт
Более 500 тысяч человек вернулись в Газу после прекращения огня
4 окт
«До минимума»: Израиль прекращает военную операцию в секторе Газа
4 окт
«Первый этап»: Израиль после ответа ХАМАС ожидает освобождения заложников
4 окт
Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы
30 сент
Без учета интересов Палестины: «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией
30 сент
Нетаньяху заявил о намерении «самостоятельно» завершить конфликт в Газе
29 сент
Не идут на уступки: танковые колонны ЦАХАЛ продвигаются к центру Газы
24 сент
Небензя: признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира
23 сент
Президент Палестины: мы требуем положить конец оккупации
