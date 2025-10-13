Первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в секторе Газа

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Когда они вернутся домой, то пройдут медицинское обследование.

Семь освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в Газе

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семь заложников, освобожденных участниками палестинского движения ХАМАС, были переданы израильской стороне. Обмен состоялся в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Семь вернувшихся заложников только что встретились с военнослужащими ЦАХАЛа <…> в секторе Газа и теперь направляются на территорию Израиля», — уточнили в военном ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что, когда заложников доставят на территорию страны, то все они пройдут медицинский осмотр. Ранее был опубликован список первых освобожденных: Эйтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охель, Гали Берма, Зив Берман, Омри Мира и Галь Гильбоа-Далаль.

Согласно мирному договору, подписанному 9 октября сторонами конфликта, ХАМАС освободит 20 заложников. В ответ на это ЦАХАЛ готов выпустить из своих тюрем почти две тысячи заключенных. Среди них — 250 палестинцев, которых приговорили к пожизненному.

Обмен должен состояться 13 октября. За день до этого военные остановили все боевые действия.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, насколько прочны гарантии безопасности по Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
Турист вернулся домой с Бали без сердца
11:17
Без боя с Тенью: что такое осенняя хандра и как ее отличить от сезонной депрессии
11:15
Неприятное свидание: жительница Новосибирска стала жертвой пикап-тренера
11:07
ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ
11:06
У побережья США обнаружен способный привести к мегаземлетрясению разлом
10:51
Опасная фаза: атлантические течения в мировом океане могут остановиться

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео