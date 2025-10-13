Денис Пушилин: ВС РФ почти окружили населенный пункт Родинское в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) практически окружили населенный пункт Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, наши подразделения смогли сковать противника в районе Родинского. Российские военные практически окружили этот населенный пункт. Сейчас проходит зачистка вооруженных формирований Украины.

Помимо этого, Денис Пушилин рассказал, что в Северске продолжаются городские бои. Армия России продвигается в данном направлении. У Константиновки, по словам главы ДНР, также начались серьезные боестолкновения.

«Свой функционал продолжает выполнять добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения», — отметил он.

До этого Денис Пушилин сообщал, что ВС РФ расширяют свою подконтрольную зону на всех направлениях ДНР.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские военные освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.