ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР

Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР, сообщили в Минобороны.
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1,6 тысяч боевиков, заявили в ведомстве. Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные продвигаются на краснолиманском направлении.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 30 сент
- ВСУ не спрятаться в лесу от российских Ми-28нм. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 сент
- Российские «Ураганы» сносят позиции противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 сент
- ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике
- 29 сент
- Актера Юрия Батурина внесли в базу «Миротворца»* после интервью в «Сорян, это подкаст»
- 29 сент
- ВС РФ освободили Шандриголово в ДНР
- 29 сент
- В Киеве закрываются рестораны из-за массового выезда за границу молодых мужчин
- 29 сент
- ВС РФ под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ
- 29 сент
- В МИД Венгрии призвали Украину отказаться от территорий в обмен на мир
- 29 сент
- Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Читайте также
53%
Нашли ошибку?