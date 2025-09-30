ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 78 0

Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 БПЛА противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили около 1,6 тысяч боевиков, заявили в ведомстве. Российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные продвигаются на краснолиманском направлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

