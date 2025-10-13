ХАМАС передал Красному Кресту вторую группу заложников

Участники палестинского движения ХАМАС передали Красному Кресту вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

В этот раз палестинская сторона передала организации 13 человек. Речь идет о следующих заложниках: Ром Бреславски, Ариэль Кунео, Максим Харкин, Дэвид Кунео, Эйтан Хорн, Сегев Кальфон, Бар Куперштейн, Матан Ценгаукер, Нимрод Коэн, Йосеф Хаим Охана, Авинан Ор, Эвьятар Давид и Элкана Бухбот. Сейчас их везут к представителям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого ХАМАС отпустил семь человек. Все они были переданы израильским военным в секторе Газа. Перед тем как вернуться домой, они пройдут медицинский осмотр. Всего Палестина планировала освободить 20 человек.

В ответ на эти действия ЦАХАЛ планирует передать движению ХАМАС почти две тысячи заключенных. Среди них — 250 осужденных на пожизненный срок, а также порядка 1,7 тысячи жителей Газы. Последние были задержаны после начала войны. Все они уже готовы покинуть стены тюрем.

Обмен заложниками между ХАМАС и Израилем проходит в рамках договора, который стороны конфликта подписали еще 9 октября. До этого военные прекратили боевые действия в Газе.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа.

