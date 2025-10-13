Израиль подтвердил освобождение из плена ХАМАС Максима Харкина

Уроженец Донбасса Максим Харкин был освобожден Палестинским движением ХАМАС. Об этом ТАСС сообщило посольство Израиля в России.

В дипконсульстве также уточнили, что Харкин уже связался со своей семьей.

Известно, что он входил в число освобожденных заключенных. Харкин попал в список тех, кого ХАМАС двумя группами передало представителем Красного Креста. А они — спецподразделению ЦАХАЛ в секторе Газа. Всего освобождено 20 человек. Перед тем как отправиться домой, все они пройдут медицинский осмотр.

В ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) передаст почти две тысячи человек, причем 250 из них были осуждены на пожизненный срок, а около 1,7 тысячи человек — это жители Газы.

Обмен заключенными проходит в рамках договоренностей, заключенных 9 октября ХАМАС и Израилем. Все боевитые действия в Газе до этого были приостановлены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько прочны гарантии безопасности по Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.