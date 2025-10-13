Школьники в Екатеринбурге надышались неизвестным веществом

Эфирная новость 43 0

Подобный случай в регионе — не первый в этом месяце.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Группу школьников увезли в больницу после распыления неизвестного вещества в школе Екатеринбурга.

Прямо посреди учебного дня дети стали сильно кашлять и задыхаться. Предварительно, причиной этого мог стать перцовый газ. Прокуратура сообщает о 14 пострадавших.

И это не первый такой случай в уральской школе. Только в начале месяца к токсикологам на прием попали пятиклассники. Как сообщались, они надышались неизвестным веществом перед уроком физкультуры.

Тогда с признаками отравления в больницу были госпитализированы 11 детей. Полиция взяла образцы порошка, которым надышались дети, на исследования.

По предварительной информации, это был сильнодействующий протеиновый препарат, который профессиональные спортсмены используют перед тренировками. Для детей он не предназначен, однако в школу его принес как раз один из учеников.

Эта биологическая добавка, которая продается легально. Если его принять до тренировки, то это дает резкий прилив энергии. Однако при передозировке может вызвать опасную реакцию нервной и сердечно-сосудистой системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео