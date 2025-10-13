Школьники в Екатеринбурге надышались неизвестным веществом

Группу школьников увезли в больницу после распыления неизвестного вещества в школе Екатеринбурга.

Прямо посреди учебного дня дети стали сильно кашлять и задыхаться. Предварительно, причиной этого мог стать перцовый газ. Прокуратура сообщает о 14 пострадавших.

И это не первый такой случай в уральской школе. Только в начале месяца к токсикологам на прием попали пятиклассники. Как сообщались, они надышались неизвестным веществом перед уроком физкультуры.

Тогда с признаками отравления в больницу были госпитализированы 11 детей. Полиция взяла образцы порошка, которым надышались дети, на исследования.

По предварительной информации, это был сильнодействующий протеиновый препарат, который профессиональные спортсмены используют перед тренировками. Для детей он не предназначен, однако в школу его принес как раз один из учеников.

Эта биологическая добавка, которая продается легально. Если его принять до тренировки, то это дает резкий прилив энергии. Однако при передозировке может вызвать опасную реакцию нервной и сердечно-сосудистой системы.

