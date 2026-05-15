Пострадавшего на карусели в Стерлитамаке ребенка вернули в реанимацию

Пострадавший на аттракционе в Стерлитамаке ребенок находится в реанимации. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал отец мальчика Айнур.

«Я сейчас разговаривал с супругой. Полчаса где-то тому назад его обратно увезли в реанимацию», — рассказал родитель пострадавшего ребенка.

По словам Айнура, ребенок мучается от сильных болей. Он добавил, что в результате происшествия мальчик потерял много крови.

Инцидент произошел в Стерлитамаке в парке культуры и отдыха. Как установили правоохранители, школьник по указанию оператора начал переходить из одной кабины аттракциона в другую, однако в этот момент механизм неожиданно пришел в движение.

В результате мальчика зажало между элементами конструкции. Ребенок получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

