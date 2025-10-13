«Не собирался изменять»: муж завел ребенка с коллегой после 12 лет попыток зачатия с женой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

На работе мужчины неверность уже стала традицией.

Что делать если любовница забеременела от мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Mirror: муж завел ребенка с коллегой после 12 лет попыток зачатия с женой

Жизнь 34-летнего мужа и его 33-летней жены перевернулась после того, как выяснилось, что коллега мужчины беременна от него. Об этом сообщает Mirror.

Пара вместе уже 12 лет и долгие годы пыталась завести ребенка, пройдя через процедуры ЭКО и другие методы лечения бесплодия. Мужчина работает менеджером по продажам и руководит преимущественно женским коллективом. В письме изданию он признался в неверности.

«Я не собирался изменять, но искушение было велико — и теперь у меня такая же репутация, как у предыдущего коллеги, который переспал примерно с 17 сотрудницами. Это мой секрет, и жена ни о чем не догадывается», — пишет мужчина.

Ситуация усугубилась, когда одна из женщин сообщила ему, что беременна. Мужчина рассказал, что ему невыносимо думать о том, что почувствует его жена, если узнает. Однако он утверждает, что, возможно, это его единственный шанс стать отцом.

Редакция издания посоветовала мужчине, что прежде чем что-либо предпринимать, важно понять, как его коллега относится к беременности и сделать тест ДНК после рождения ребенка, чтобы быть уверенным в правде.

