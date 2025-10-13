Глава BBN Ценцкевич: сейчас Польша находится в состоянии войны с Россией

Польша и Россия сейчас находятся в состоянии войны. Об этом заявил глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич в интервью изданию Financial Times.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией. — Прим. Ред.), а не в состоянии угрозы», — уверен Ценцкевич.

Глава BBN также бездоказательно обвинил РФ в незаконном пересечении воздушного пространства их страны, а еще Дании и Германии беспилотниками. Он назвал это первым прямым столкновением России и государств, входящих в состав НАТО.

ВС Польши сообщали, что 10 и 17 сентября сбили нескольких беспилотников, выпущенных якобы войсками РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польша аннулировала визы экспертам РФ на конференцию ОБСЕ. Причины данного поступка озвучены не были, при этом специалисты, которые собирались присутствовать на этом мероприятии, получили официальное приглашение от организаторов. Визы были отозваны в последний рабочий день перед вылетом делегации в Варшаву.

