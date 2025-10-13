Шансы найти семью Усольцевых возрастут после схода снега

Активная работа по поиску семьи Усольцевых возможна только после того, как сойдет снежный покров. Об этом ТАСС рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По его словам, волонтерам удалось пройти более 4600 километров пешком, но из-за глубины снега изучить территорию полностью было крайне сложно.

«Я надеюсь, что мы будем находить достаточное количество специалистов для проверки, для выезда на автономные задачи, но объективно я полагаю, что настоящая эффективная работа возможна только после того, как сойдет снежный покров», — заявил Сергеев.

Сейчас спасатели сосредоточились на каменной осыпи длиной более двух с половиной километров в одну сторону и полтора километра в другую. В таких условиях скорость движения группы не превышает 300 метров в час, что сильно замедляет процесс.

Активные поиски завершились накануне, теперь работать будут только профессиональные спасатели и аттестованные специалисты, ориентируясь на место последнего сигнала мобильного телефона главы семьи. Плохая погода и снег сохраняют неопределенность относительно того, остались ли Усольцевы живы.

