Как заготовить тыкву на зиму: подборка необычных рецептов

Из тыквы можно приготовить небальные блюда — от варенья до икры

Тыква — универсальный продукт из нее можно приготовить сок или даже икру. Издание URA.RU рассказало, что еще можно приготовить из этого плода на зиму.

Оригинальный рецепт — варенье из тыквы с апельсином. Для этого нужно очистить овощ от кожуры и семян и нарезать его кубиками. С апельсина нужно снять цедру, выжать сок и смешать вместе с тыквой в кастрюле. Варить все это около 30 минут. Затем нужно разлить варенье в стерилизованные емкости, закатать и хранить в прохладном месте.

Также можно сделать витаминный сок из тыквы и яблок. Для этого очистите тыкву и яблоки и нарежьте кубиками. Варите в воде 15 минут, пока они не станут мягкими. После этого измельчите блендером, засыпьте сахар и лимонную кислоту. Доведите до кипения и варите еще пять минут. Когда сок будет готов, разлейте его по стерилизованным банкам.

Еще один небанальный рецепт — маринованная тыква с пряностями. Нарежьте тыкву кубиками и бланшируйте ее в кипящей воде три минуты. Также отдельно сварите маринад из воды, сахара, уксуса и специй, кипятите пять минут. Залейте тыкву горячим маринадом в стерилизованных банках и закатайте их.

Если вы еще не пробовали тыквенную икру, то сейчас самое время это исправить. Для этого нужно очистить тыкву и морковь и нарезать их кубиками. Также вам понадобится лук, который нужно мелко порубить и обжарить до мягкости. Затем добавьте к луку тыкву и томатную пасту, тушите в течение 20 минут. Измельчите получившуюся массу блендером и доведите до кипения. В конце разлейте икру по банкам.

Еще один отличный способ заготовить тыкву на зиму — сварить из нее компот. Очистите тыкву и яблоки, нарежьте кубиками. Сварите сироп из воды и сахара, добавьте тыкву и яблоки. Варите десять минут, а затем добавьте лимонную кислоту. Разлейте горячий компот по стерилизованным банкам. Закатайте и храните в прохладном месте.

