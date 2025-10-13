Влияет на все: какая разница в возрасте идеальна для длительных отношений

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Для построения долгосрочного союза мужчина должен быть старше.

Как разница в возрасте влияет на отношения

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психотерапевт Вилков: большая разница в возрасте влияет на качество отношений

Большая разница в возрасте между партнерами всегда влияет на качество отношений. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-психотерапевт, сексолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Вилков.

«Каких-то четких рекомендаций в этом вопросе нет, но считается, что, если возраст отличается не более чем на пять лет, это пример идеальной разницы в возрасте для длительных отношений», — отметил эксперт.

По словам специалиста, когда разница в возрасте не превышает пяти лет, у пары будет намного больше точек соприкосновения в плане ценностей, установок и жизненного опыта. Также Вилков считает, что для построения длительных отношений мужчина должен быть немного старше женщины.

Слишком большая разница в возрасте, по мнению сексолога, влияет на качество отношений. Это обусловлено тем, что более ярко проявляются расхождения в жизненных позициях и представлениях о семейных ценностях. Кроме того, разница в возрасте может сказаться на сексуальных отношениях, что в дальнейшем может привести к конфликтам или вовсе к расставанию.

«У мужчины в более позднем возрасте, например, после 45, более сниженное либидо, а женщина в возрасте 30 лет как раз имеет пик в плане половой потребности. Это может вызвать дисгармонию в паре, если разница в половой потребности отличается», — объяснил врач.

Однако Вилков добавил, что исключения бывают везде, и может быть такое, что разница в возрасте никак не мешает строить гармоничные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павел Деревянко рассказал о ссорах с женой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
«Я ходила по врачам»: Виктория Боня призналась, что хотела забеременеть от Руслана Гасанова
1:02
Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму 21 октября
0:46
Без ключевых игроков: мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе
0:28
«Процесс идет»: эколог объяснила сообщения о начале климатической катастрофы на Земле
0:11
Один человек погиб в результате детонации боеприпаса близ Дебальцево в ДНР
23:53
Собянин: На ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы»

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
«Лучше, уж, кукарекать!» — Киркоров ответил Пригожину на критику MARGO
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео