«Всякое случается»: Павел Деревянко рассказал о ссорах с женой

|
Дарья Орлова
Актер признался, что первым на примирение идет тот, кому легче.

Как Павел Деревянко решает конфликты с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Павел Деревянко рассказал о ссорах с женой

Актер Павел Деревянко рассказал, что у них с женой, дизайнером Зоей Фуць, бывают ссоры, но пара всегда старается находить общий язык через разговор и не затягивать конфликты. В интервью Lady Mail Деревянко объяснил, что в любой ситуации действует простой принцип.

«Всякое случается, но говорим — и дальше идем. Обнялись, поцеловались — и вперед. Кому легче, тот первым и идет на примирение», — отметил артист.

Молодожены выбрали необычное место для медового месяца — Алтай. Там они не только отдыхали, но и участвовали в акции по очистке горы Белухи. Павел отметил, что Алтай впечатляет красотой рек, пастбищ с пасущимися коровами и лошадьми и живописными дорогами, которые наполняют энергией.

Павел Деревянко и Зоя Фуць оформили брак в начале августа 2025 года, а их роман начался еще в 2022 году. Официально актер подтвердил отношения с Фуць через пару лет, опубликовав совместное фото в соцсетях. По словам Деревянко, инициатором общения стала Зоя, которая впечатлилась его сценой в популярном сериале и первой написала актеру в соцсетях.

