Киркоров сравнил МАRGО с Мадонной и высказался о критике Пригожина

Народный артист России Филипп Киркоров не обижается на музыкального продюсера Иосифа Пригожина за критику певицы MARGO. Об этом певец сам заявил во время беседы с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио». Киркоров также отметил, что считает прямоту Пригожина частью характера.

«Я не обижаюсь на Иосифа. Он всегда впереди <…> всех событий и всегда имеет свое собственное мнение на все. Это всегда было, и сколько я его знаю, 30 лет он всегда был таким», — поделился Киркоров.

Певец отметил, что Марго, не обращая внимания на всю критику, возглавляет чарты, активно работает и готовит новые хиты. По его словам, артистка напоминает ему Мадонну.

«В Мадонну, по большому счету, никто не верил. Она не Уитни Хьюстон, как певица, не бог есть какая красавица, но она своим трудом взяла измором, покорила весь мир. MARGO — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится. Да, она провоцирует, она раздражитель, но к ней равнодушных нет», — пояснил музыкант.

Киркоров добавил, что у певицы много поклонников среди молодежи.

«Моя Алла-Виктория, например, ее поклонница. <…> Детки тоже кукарекают, и ничего плохого в этом нет. Пусть кукарекают. (Это — Прим.ред.) лучше, чем бегать по подворотням», — подчеркнул артист.

Он также рассказал, что вскоре зрители увидят их совместную с MARGO съемку.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает, по какой причине исполнительнице MARGO уделяют столько внимания - особенно после выпущенного ею трека в коллаборации с американским рэпером Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия. — Прим. ред.) под названием «Кукареку». По его мнению, эта композиция «пустая» и не несет в себе никакого смысла.

«Это система: а сейчас по куражу я вам (пятую точку. — Прим. ред.) покажу. Вот это и есть кукареку. Она обратила на себя внимание благодаря „Кукареку“. Я далек от этого, может быть, я не понимаю и лох трамвайный. Но я вообще не догоняю, что это такое. Эпатаж (у MARGO. — Прим. ред.) есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки что ли?» — высказался Пригожин.

Он также отметил, что судьба музыкального произведения непредсказуема и во многом зависит от его продвижения.

