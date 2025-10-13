«Движется за счет провокации»: Filatov прошелся по певице MARGO

Лилия Килячкова
Певец отметил, что у музыканта в первую очередь должен быть хороший материал, который нравится людям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Певец Филатов заявил, что певица MARGO движется в шоу-бизнесе за счет провокации

Певица MARGO двигается в шоу-бизнесе за счет провокационного образа. Об этом заявил участник группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

«Есть, например, MARGO, и она движется только за счет провокации. Долго она сможет это делать или нет? Непонятно. Помимо провокации должен быть еще какой-то музыкальный материал, который должен нравиться большому количеству людей», — заявил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист России Филипп Киркоров не обижается на музыкального продюсера Иосифа Пригожина за критику певицы MARGO. Певец отметил, что Марго, не обращая внимания на всю критику, возглавляет чарты, активно работает и готовит новые хиты. По его словам, артистка напоминает ему Мадонну. Кроме того, он отметил, что MARGO имеет много поклонников среди молодежи.

