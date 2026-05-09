В Ирландии обвинили фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом

Лилия Килячкова
В Брюсселе пытаются переписать исторические факты, превращая 9 мая в абстрактный праздник «европейских ценностей».

В чем обвинили фон дер Ляйен в День Победы

Тема:
День Победы 9 Мая

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подверглась жесткой критике со стороны ирландского журналиста Брайана Макдональда из-за намеренного игнорирования ключевой роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Свое недоумение журналист выразил в социальной сети X.

Макдональд выразил возмущение тем, как высокопоставленные чиновники в Брюсселе пытаются переписать исторические факты, превращая 9 мая в абстрактный праздник «европейских ценностей». В своих социальных сетях журналист подчеркнул, что современные действия европейских властей напоминают сюрреализм в искусстве.

«Брюссельские бюрократы превращают 9 Мая в своего рода бескровный праздник, посвященный их версии „европейских ценностей“, при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией», — отметил он.

Поводом для такой реакции послужило официальное видеообращение главы ЕК, в котором она обозначила этот день исключительно как «День Европы», полностью исключив упоминание о жертвах и подвиге советского народа.

