В Ирландии обвинили фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом
В Брюсселе пытаются переписать исторические факты, превращая 9 мая в абстрактный праздник «европейских ценностей».
Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подверглась жесткой критике со стороны ирландского журналиста Брайана Макдональда из-за намеренного игнорирования ключевой роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Свое недоумение журналист выразил в социальной сети X.
Макдональд выразил возмущение тем, как высокопоставленные чиновники в Брюсселе пытаются переписать исторические факты, превращая 9 мая в абстрактный праздник «европейских ценностей». В своих социальных сетях журналист подчеркнул, что современные действия европейских властей напоминают сюрреализм в искусстве.
«Брюссельские бюрократы превращают 9 Мая в своего рода бескровный праздник, посвященный их версии „европейских ценностей“, при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией», — отметил он.
Поводом для такой реакции послужило официальное видеообращение главы ЕК, в котором она обозначила этот день исключительно как «День Европы», полностью исключив упоминание о жертвах и подвиге советского народа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- В Московском театре марионеток оживили дневники детей времен ВОВ
- 9 мая
- В Молдавии в конце автопробега развернули гигантскую копию Знамени Победы
- 9 мая
- В Черногории открыли памятник Сергею Есенину в День Победы
- 9 мая
- «Единая Россия» провела акцию «Вальс Победы» в Красногорске и Ступино
- 9 мая
- На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы
- 9 мая
- Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
- 9 мая
- «Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
- 9 мая
- В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
- 9 мая
- Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
- 9 мая
- «Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных
Читайте также
87%
Нашли ошибку?