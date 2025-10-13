ЦАХАЛ подтвердила получение останков четырех погибших заложников

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили получение останков четырех погибших заложников. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В настоящее время тела перевозят в Израиль для проведения процедуры опознания.

«Силы Армии обороны Израиля <…> сопровождают четыре гроба с погибшими заложниками, направляющиеся в Израиль, где они будут доставлены в Национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура идентификации», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в память о погибших солдатах в Израиле состоится военное бдение. На церемонии прощания гробы будут завернуты во флаги Израиля. Военнослужащие отдадут дань уважения павшим героям, а также будет исполнен отрывок из Книги Псалмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участники палестинского движения ХАМАС передали Красному Кресту вторую группу заложников. В этот раз палестинская сторона передала организации 13 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.