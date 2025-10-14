Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму 21 октября

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 24 0

Суд 25 сентября приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму 21 октября

Фото: Reuters/Stephane Mahe

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок с 21 октября, передает радиостанция RTL со ссылкой на источники. Он осужден на пять лет тюрьмы за финансирование его предвыборной кампании Ливией в 2007 году.

По информации газеты Le Figaro, Саркози доставят в тюрьму Ла-Санте в Париже, в которой экс-президент будет отбывать срок в одиночной камере. Такое постановление вынес Парижский суд 25 сентября.

На радиостанции пояснили, что в столичной тюрьме есть блок, который предназначен для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.

Тем не менее, пока остается неизвестным, будет ли Саркози определен именно туда или он будет отбывать наказание в общем порядке.

Уточняется, что адвокаты смогут подать ходатайство об освобождении экс-президента Франции только после того, как его доставят в тюрьму. На его рассмотрение у Апелляционного суда будет не более двух месяцев.

Обстоятельствами для условно-досрочного освобождения может послужить возраст Николя Саркози, которому в январе исполнилось 70 лет, а также «отсутствие риска рецидива или побега». В случае удовлетворения запроса, экс-глава Франции может выйти на свободу перед католическим Рождеством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции объявили новый состав правительства.

