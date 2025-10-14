В России цены на лекарства выросли на 14% за год

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 18 0

В основном подорожали препараты, не входящие в список ЖНВЛП.

Сколько стоят лекарства в России в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В России за год цены на лекарства выросли в среднем на 14%, тем самым превысив уровень инфляции. Это связано с повышением операционных расходов у аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Основной рост цен затронул те лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такая тенденция стала причиной увеличения покупок россиянами более крупных упаковок и переходу на онлайн-платформы.

Повышение цен в первую очередь коснулось таких лекарственных препаратов, как кеторол — подорожание составило 30%, а также нафазолин и дротаверин (на 25% и 15% соответственно).

По мнению экспертов, кроме роста операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, увеличение стоимости связано также с дорожающими энергоносителями. Объясняется это тем, что практически вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте.

Подорожание дизеля и бензина приводит, в свою очередь, к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России снизились цены на продукты.

