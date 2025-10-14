КХЛ пожизненно отстранила судью от работы после матча в Петербурге

Подобные решения принимаются крайне редко.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Громкий скандал на хоккейном матче в Петербурге. КХЛ пожизненно отстранила от работы судью.

Встреча между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом» закончилась со счетом 2:1. Вот только второго гола армейцев не было. У судьи видеоповтора было всего 60 секунд. Но при следующем разборе видео оказалось, что шайба просто ударилась о сетку со внешней стороны. Эта невнимательность и стала финалом карьеры арбитра.

Такое случается крайне редко. Последний громкий случай произошел четыре года назад, тогда пожизненно отстранили судью Емельяна Майорова. Но тогда он просто пришел пьяным судить детский турнир.

Несмотря на зафиксированную ошибку, победителем матча останется СКА. Из-за особых правил КХЛ переигровки не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что русский язык стал причиной массового побоища, которое произошло во время латвийского чемпионата по хоккею.

