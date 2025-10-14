Унылая пора: какие факторы способствуют снижению иммунитета осенью

Врач Карпенко: похолодание и сокращение светового дня снижают иммунитет

Похолодание и сокращение светового дня являются одними из ключевых факторов, снижающих иммунитет в осенний период. О том, что еще влияет на стойкость организма в унылую пору, рассказала Газете.ру доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Эксперт назвал похолодание и сырость одним из очевидных факторов. По его словам, они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, тем самым снижая защитную функцию и упростив попадание вирусов.

Кроме того, повышенный контакт с другими людьми в закрытых помещениях также снижает иммунитет, поскольку происходит активный обмен инфекциями.

Резкое сокращение светового дня также влияет на человеческий организм. Ослабленная выработка витамина D приводит к нарушению циркадных ритмов и усиленной выработке мелатонина. Именно поэтому осенью люди чаще испытывают сонливость и апатию.

В дополнение, врач назвал употребление более тяжелой, углеводной пищи, и загазованность воздуха в мегаполисе еще одними факторами снижения иммунитета.

