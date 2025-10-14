Унылая пора: какие факторы способствуют снижению иммунитета осенью

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Переохладиться в это время очень просто, но разбираться с последствиями невероятно тяжело.

Почему осенью снижается иммунитет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Карпенко: похолодание и сокращение светового дня снижают иммунитет

Похолодание и сокращение светового дня являются одними из ключевых факторов, снижающих иммунитет в осенний период. О том, что еще влияет на стойкость организма в унылую пору, рассказала Газете.ру доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Эксперт назвал похолодание и сырость одним из очевидных факторов. По его словам, они ведут к переохлаждению и сужению сосудов слизистой носа, тем самым снижая защитную функцию и упростив попадание вирусов.

Кроме того, повышенный контакт с другими людьми в закрытых помещениях также снижает иммунитет, поскольку происходит активный обмен инфекциями.

Резкое сокращение светового дня также влияет на человеческий организм. Ослабленная выработка витамина D приводит к нарушению циркадных ритмов и усиленной выработке мелатонина. Именно поэтому осенью люди чаще испытывают сонливость и апатию.

В дополнение, врач назвал употребление более тяжелой, углеводной пищи, и загазованность воздуха в мегаполисе еще одними факторами снижения иммунитета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шоколад помогает справиться с осенней хандрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Все на плечах жены: почему Александр Шоуа почти не участвует в жизни своих детей
7:13
В Венесуэле из-за обрушения шахты погибли 14 горняков
6:58
Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине
6:39
Лучшие друзья человека: общение с собаками замедляет старение у женщин
6:20
Покров Пресвятой Богородицы 2025 — история праздника и значение иконы

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
«Лучше, уж, кукарекать!» — Киркоров ответил Пригожину на критику MARGO
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео