«Злой на весь мир»: в Петербурге 19-летний юноша забил одноклассника молотком

В Петербурге 19-летний юноша забил одноклассника молотком

В Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек забил одноклассника молотком и нанес несколько ножевых ранений. После этого он уехал домой и попытался свести счеты с жизнью, уточняет источник 5-tv.ru.

«Вечером 13 октября тело его ровесника с травмами от молотка и восемью ножевыми ранениями было найдено в квартире в Московском районе», — рассказал источник.

По информации канал «78», убийца переехал в Санкт-Петербург из Ухты в июне этого года. Психических отклонений у него диагностировано не было, однако на учет в подразделение по делам несовершеннолетних он все-таки попал. Причина — драка.

Юноша работал с психологом. Его психическое состояние не на шутку пугало близких. Мысли о самоубийстве из уст молодого человека звучали неоднократно, однако план жестокой расправы он никому не озвучивал. Имел натянутые отношения с матерью, обвинял ее в своих проблемах. Напугана изменениями в поведении подозреваемого была также его бывшая девушка.

Молодой человек подрабатывал курьером. По предварительной информации, он убил одноклассника, следуя своему плану: свести счеты с жизнью и «забрать с собой еще кого-то».

Фото: 5-tv.ru

«Говорил, что он злой на весь мир и вообще на всех. И что ему тяжело с таким ощущением жить», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Представители Следственного комитета уточнили, что после жестокой расправы над одноклассником убийца, вернувшись домой, вызвал врачей и попытался свести счеты с жизнью.

«Кремируйте мое тело. Никита может забрать все мои вещи и делать с ними что угодно», — написал он в предсмертной записке.

Юноша остался жив, прибывшие медики оказали помощь. Теперь он задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Владикавказе мужчина пытался забить собаку молотком в парке развлечений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.