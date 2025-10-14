Выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр» вернули в собственность Мордовии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Артем Здунов.

«Мордовэкспоцентр» возвращен в собственность республики — пространство и здания снова принадлежат Мордовии», — говорится в посте чиновника.

Артем Здунов уточнил, что сейчас разрабатывается комплексный план по развитию территории. В него войдет масштабное благоустройство, а также ремонт освещения. Помимо этого, зимой около «Мордовэкспоцентра» местные власти хотят оборудовать каток. Здунов уточнил, что в будущем пространство выставочного комплекса станет новой точкой притяжения граждан.

Этой осенью суд приговорил бывшего вице-премьера Мордовии Алексея Меркушкина к семи годам колонии строгого режима за дачу взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, он, в том числе, действуя в составе организованной группы, участвовал в продаже по завышенной цене «Мордовэкспоцентра».

