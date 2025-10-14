Около 7,3 миллиона работающих родителей получат семейные выплаты

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Кто может претендовать на дополнительную социальную поддержку?

В 2026 году семьи с детьми получат налоговые выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава Минтруда Котяков: около 7,3 млн работающих родителей получат выплаты

В следующем году дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты получат 7,3 миллиона работающих родителей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2026 году на эти цели в бюджете страны предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. Как уточнил Антон Котяков, выплаты, по предварительным подсчетам, получат порядка 7,3 миллиона семей, в которых есть два и более детей.

«В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 млн детей», — добавил глава Минтруда.

Антон Котяков пояснил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке 6%. Получить дополнительную семейную выплату смогут родители, чей среднедушевой доход ниже 1,5 региональных прожиточных минимума, а также те, у кого нет долгов по алиментам. Кроме того, их жилье должно соответствовать критериям для получения поддержки государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России предложили вдвое повысить социальные пенсии.

