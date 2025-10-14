Угрожает и вымогает деньги: бывший возлюбленный преследует женщину в Тамбове

Жительница Тамбова столкнулась с преследованием и угрозами со стороны экс-жениха

Бывший жених-грузин начал преследовать жительницу Тамбова, караулить ее возле дома и угрожать. Женщине пришлось обратиться за помощью, об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Потерпевшая рассказала, что отношения с иностранцем закончились после отмены свадьбы, однако мужчина не оставил попыток контактировать с ней. Он якобы распространяет фотографии личного характера, требует деньги и высказывает угрозы в адрес самой россиянки и ее ребенка.

Местная жительница призналась, что из-за агрессивного поведения бывшего избранника ее сын боится выходить на улицу. Она собирает все доказательства, сообщения и записи угроз, чтобы передать их в полицию. Ева Меркачева подчеркнула, что ситуация требует срочного вмешательства, чтобы предотвратить возможную трагедию.

Ранее американка поделилась историей о том, как отношения с родителями мужа превратили ее семейную жизнь в «постоянный источник стресса». По словам женщины, после рождения второго ребенка ситуация обострилась настолько, что совместная жизнь с супругом стала тяжелым испытанием.

Особенно тревожным, по ее признанию, было поведение свекра, который тайно подъезжал к их дому и ездил вокруг, несмотря на неоднократные просьбы прекратить это. Он все отрицал, из-за чего пара начинала сомневаться в собственном восприятии происходящего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.