Лукашенко: Белоруссия готова заключить большую сделку с США

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Однако должны быть учтены интересы Минска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов заключить большую сделку с США, если в ней будут учтены интересы Минска. Об этом политик заявил на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы», — цитирует агентство «БелТА» белорусского лидера.

Главное, по словам Александр Лукашенко, — соблюсти интересы Минска.

«На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — добавил политик.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что политика возобновления отношений с Соединенными Штатами должна строиться прежде всего на интересах страны.

В августе 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По итогу американский лидер назвал беседу со своим белорусским коллегой очень хорошей. Лукашенко также остался доволен диалогом с Трампом.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Белоруссии призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk. По его мнению, Трамп в любой момент может передумать и отказать в поставке оружия Киеву.

