Россиянки заняли призовые места на турнире Aeon Cup в Японии

Большой успех российских гимнасток на клубном чемпионате мира в Токио. «Золото» в юниорском многоборье, «серебро» в командном зачете. И это после долгого перерыва в крупных международных соревнованиях. Но российская школа художественной гимнастики снова доказала, что она — ориентир для профессионалов во всем мире.

Особый подарок для спортсменок, а все они — партнеры Международной Ассоциации «Небесная грация», — поздравление от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Из Японии репортаж корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Безупречность движений, пластичность и точность в каждом выступлении. Здесь лучшие из лучших.

Aeon Cup — один из самых престижных турниров планеты. Его называют клубным чемпионатом мира. И для наших спортсменок участие в нем, пусть и в нейтральном статусе, это долгожданное возвращение на международную арену. И возвращение триумфальное.

Девушки в кимоно выносят комплекты наград. Ксения Савинова на высшей ступени пьедестала. Она — самая сильная среди юниорок. Сложнейшие риски в выступлении с мячом, ритмичная и яркая хореография с обручем под русскоязычный саундтрек.

Один из самых важных элементов программы — разножка: «дорогой» с точки зрения судейства и непростой в исполнении прыжок. До этого спортсменка не рисковала включать его.

«В обруче у меня идет бросок предмета, прыжок и ловля. Надо внимательно следить и за предметом, и за прыжком, чтобы нога не опускалась, и еще поймать», — рассказала гимнастка, участница Aeon Cup 2025 Ксения Савинова.

«Эту разножку нам порекомендовала поставить наша любимая Алина Маратовна. И да, мы ее сделали. Она стоит достаточно дорого сейчас, по ФИЖ-правилам. И мы ее сделали безупречно, как мне кажется», — поделилась тренер Евгения Елисеева.

Также важные слова прозвучали от олимпийской чемпионки.

Перед выступлением с трибун кто-то громко приветствует приму нашей команды. Мария Борисова выходит уверенно. Серия фуэте, сложные риски, изящные прыжки. Ей рукоплещут и болельщицы, и соперницы.

В свои 18 лет Маша Борисова впервые выступает на таком серьезном международном чемпионате. Она была готова и раньше, но с 2022 года наших спортсменок не допускали до соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики. Оттого соперницам лишь сложнее. Раньше они с Машей не встречались, а сейчас она на пике формы.

«Я очень рада, что выход на международную арену пришелся именно тогда, когда я являюсь, наверное, лидером в стране. И для меня это большое счастье, на самом деле», — рассказала гимнастка, участница Aeon Cup 2025 Мария Борисова.

«Ребенок стремился к этому, выйти на такие соревнования, всю свою спортивную карьеру. Конечно, очень важно, конечно, очень хотелось показать себя по максимуму», — отметила тренер Ирина Гусарова.

Главный козырь Маши — артистика. Теперь она еще сильнее влияет на общий балл.

«Артистика сейчас является одной из самых важных бригад. Ценится экспрессия тела, то, как гимнастка двигается, экспрессия лица, насколько она передает эмоции в музыке», — рассказала судья Aeon Cup 2025 Ольга Минигалина.

Третья участница нашей команды — Ульяна Янус. Ее выступление с мячом нежное и проникновенное, при этом каждый шаг, прыжок, бросок — изящен и точен.

«Была очень большая ответственность, так как мне не хотелось подвести девочек, команду. Поэтому я старалась быть очень собранной», — рассказала гимнастка, участница Aeon Cup 2025 Ульяна Янус.

И не подвела. Наши гимнастки, а все они партнеры Международной Ассоциации «Небесная Грация», завоевали серебряную медаль командного зачета. И она дает преимущество: в следующем году, минуя квалификацию, спортсменки из нашей страны попадут сразу в финал.

«Клубный чемпионат мира AEON Cup — первый за несколько лет турнир такого масштаба, в котором принимали участие гимнастки из нашей страны. Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус — партнеры Международной Ассоциации „Небесная грация“, которые выступали в нейтральном статусе. Девочки показали замечательный результат — золото в юниорском многоборье и серебро в командном зачете. Но это только начало. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы. Отдельную благодарность хочу выразить тренерскому составу во главе с Татьяной Сергаевой за профессионализм, терпение и неоценимый вклад в подготовку спортсменок!» — отметила президент Международной Ассоциации «Небесная грация», олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

У Татьяны Сергаевой — двойной праздник. День рождения главного тренера нашей команды пришелся на поездку в Токио.

«Сколько лет мы выезжали, и сколько наших олимпийских чемпионок здесь приезжали выступать и побеждали. Грубо говоря, это родной турнир для нас. И мы не зря начали с него. Потому что это негласный чемпионат мира», — отметила главный тренер команды Татьяна Сергаева.

Турнир проходит в Японии: стране, где сочетается традиция и хайтек, где смелость идей находит инженерную реализацию. И словно чистое искусство этот самый изящный вид спорта выглядит там, где точность линий, красота движения и сила духа возведены в культ.

То, что художественную гимнастику здесь любят, видно по очередям, которые растянулись вдоль Токийского дворца спорта. Многие из посетителей специально пришли посмотреть на загадочную команду нейтральных атлетов AIN-2. Но здесь всем понятно, кто они и откуда.

Да что там, сам президент японской Федерации художественной гимнастики отмечает: участие атлетов из нашей страны повышает планку чемпионата.

«Ваша команда из России, даже под нейтральным статусом, придала соревнованиям новый уровень. Меня часто спрашивают, что это за команда, я говорю, что из России. Все восхищаются их уровнем, называют его удивительным», — сказал президент Федерации художественной гимнастики Японии Соичи Оказаки.

И наших спортсменок, которые раньше выступали на этом турнире за Россию без всяких ограничений, здесь помнят и уважают. Вот их фото — в буклете, который раздают участникам. Алина Кабаева побеждала в чемпионате семь раз. А выступила впервые в 1996-м.

К наследию олимпийской чемпионки сегодняшние участницы турнира относятся с огромным уважением. Асель Арапова — юниорка из Кыргызстана, взявшая «серебро», в свою программу с лентой включила элемент, названный в ее честь.

«Нам очень нравится этот элемент. Он очень красиво выглядит. Его мало гимнасток в данное время исполняет. И нам хочется, чтобы этот элемент оставался в гимнастике», — отметила гимнастка, участница Aeon Cup 2025 Асель Арапова.

Спортсменки из нашей команды, когда готовились к этому турниру в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой, разумеется, вдохновлялись международными триумфами своих великих предшественниц. И теперь они покоряют вершины мирового спорта сами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.