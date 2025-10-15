Вонь, шум и антисанитария: как бороться с «кошкиными домами» у соседей

Ветеринарный врач Стрелков: быстрого и легкого способа решить эту проблему нет

Сейчас нет закона, который позволял бы быстро и легко решить проблему, связанную с «кошкиными домами». Однако существует перечень конкретных действий, помогающий избавиться от такого неприятного соседства. Об этом aif.ru рассказал ветеринарный врач Александр Стрелков.

Первый и самый простой шаг — мирный разговор. Стоит попытаться объяснить соседу, что его многочисленные питомцы — источник вони и постоянного шума. К сожалению, как отметил Стрелков, такой способ редко бывает успешным.

Чаще всего владельцы «кошкиных домов» просто не осознают масштаба проблемы. Ведь они уже привыкли к неудобствам, которые доставляют их любимцы.

«Если разговор не помогает, то надо идти в УК или ТСЖ», — сказал Стрелков.

Там могут составить акт и зафиксировать нарушения: шум, вонь и антисанитарию. Этот документ пригодится в будущем, уточнил эксперт.

Когда ситуация выходит за рамки допустимого, то можно смело привлекать полицию. Участковый также обязан задокументировать наличие громких звуков и неприятного запаха. Этот протокол тоже важен. Затем, при наличии антисанитарии, следующий шаг в борьбе с «кошкиным домом» — обращение в Роспотребнадзор.

«Ведомство инициирует проверку и выдает предписание владельцу квартиры», — сказал Александр Стрелков.

Если вышеперечисленные способы не помогли вразумить хозяина животных, остается одно — готовиться к суду. В этом случае лучше всего подать один коллективный иск. В итоге питомцев у безответственного хозяина могут изъять, а его самого обязать привести квартиру в божий вид и содержать в порядке.

Как заметил Стрелков, данный путь долгий и требует настойчивости. Но именно последовательные действия и сбор доказательств дают шанс вернуть нормальные условия жизни.

