Вонь, шум и антисанитария: как бороться с «кошкиными домами» у соседей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Путь этот долгий и требует настойчивости, но последовательные действия дают шанс спасти животных.

Как бороться с «кошкиными домами» у соседей?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ветеринарный врач Стрелков: быстрого и легкого способа решить эту проблему нет

Сейчас нет закона, который позволял бы быстро и легко решить проблему, связанную с «кошкиными домами». Однако существует перечень конкретных действий, помогающий избавиться от такого неприятного соседства. Об этом aif.ru рассказал ветеринарный врач Александр Стрелков.

Первый и самый простой шаг — мирный разговор. Стоит попытаться объяснить соседу, что его многочисленные питомцы — источник вони и постоянного шума. К сожалению, как отметил Стрелков, такой способ редко бывает успешным.

Чаще всего владельцы «кошкиных домов» просто не осознают масштаба проблемы. Ведь они уже привыкли к неудобствам, которые доставляют их любимцы.

«Если разговор не помогает, то надо идти в УК или ТСЖ», — сказал Стрелков.

Там могут составить акт и зафиксировать нарушения: шум, вонь и антисанитарию. Этот документ пригодится в будущем, уточнил эксперт.

Когда ситуация выходит за рамки допустимого, то можно смело привлекать полицию. Участковый также обязан задокументировать наличие громких звуков и неприятного запаха. Этот протокол тоже важен. Затем, при наличии антисанитарии, следующий шаг в борьбе с «кошкиным домом» — обращение в Роспотребнадзор.

«Ведомство инициирует проверку и выдает предписание владельцу квартиры», — сказал Александр Стрелков.

Если вышеперечисленные способы не помогли вразумить хозяина животных, остается одно — готовиться к суду. В этом случае лучше всего подать один коллективный иск. В итоге питомцев у безответственного хозяина могут изъять, а его самого обязать привести квартиру в божий вид и содержать в порядке.

Как заметил Стрелков, данный путь долгий и требует настойчивости. Но именно последовательные действия и сбор доказательств дают шанс вернуть нормальные условия жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ленобласти задержали хозяина лошади, которая тяжело ранила женщину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:26
Вонь, шум и антисанитария: как бороться с «кошкиными домами» у соседей
1:12
В постпредстве РФ при ООН сообщили об отсутствии данных о деталях сделки по Газе
0:57
«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO
0:41
Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района за неуважение к памяти героев ВОВ
0:24
Ветряная оспа: можно ли повторно заболеть ветрянкой
0:15
«Это было шоком»: Слава Копейкин поделился ярким моментом из детства

Сейчас читают

«Не знаю, кто там может быть»: Слава Копейкин рассказал, что боится своего шкафа
Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Филиппа Киркорова
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео