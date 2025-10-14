В Ленобласти задержали хозяина лошади, которая тяжело ранила женщину

Настоящая драма развернулась в поселке в Ленинградской области. Жители боятся выходить на улицу после нападения лошади на пенсионерку. Причем это не дикое животное. У него есть хозяин, который оказался не менее агрессивным. Его уже задержали и возбудили уголовное дело. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Эти лошади, которые сейчас спокойно стоят на привязи, еще вчера носились по СНТ и бросались на людей.

«Вижу сразу, как конь, держа за руку бабушку, просто ее подкидывает, мотыляет по всему участку! Все мужики сразу побежали туда спасать, отвлекать как-то на себя внимание. Конь целенаправленно до бабушки докопался», — рассказал очевидец Александр.

Та самая пенсионерка Валентина Головушкина теперь в больнице. У нее переломы ребер и тяжелая травма руки. В схватке с конем пострадала и ее сестра.

«Вышла из калитки, этот мерин схватил ее за плечо и рвал, как тузик грелку! Махал в разные стороны ее, весь такой злой, ржал! Я пытаюсь нагнуться над сестрой, он не дает, берет меня за куртку зубами и со всей силы бьет об сарай!» — рассказала одна из пострадавших Людмила Алексеева.

На видео попало и нападение на женщину с детьми. Пострадавшая Татьяна сумела оттолкнуть малышей, но сама убежать не успела.

«Я ему морду прижала к груди, он начал все равно таранить! И копытами бьет, фырчит. Он прям челюстью, я чувствовала, как он пожевывает плечо», - рассказала Татьяна.

Все пострадавшие уверяют — животных они не провоцировали. Просто проходили мимо. Агрессию связывают с запущенным состоянием лошадей и равнодушием их владельца — 71-летнего Анатолия Чижатникова. Якобы питомцев он кормит нерегулярно, отпускает их на самовыпас. Впрочем, покинуть участок несложно — вокруг него нет забора.

Сам Чижатников, как утверждают соседи, на замечания не реагирует и вообще настроен враждебно. На многочисленных видео — угрозы, оскорбления и даже обещания расправы.

По словам знакомой владельца Антонины, лошадей мужчина завел еще 20 лет назад — для души. Сначала за ними ухаживал, но, выйдя на пенсию, перестал справляться.

«Самое-то главное, что лошади у него были как члены семьи. Просто почему-то в какой-то момент он решил, что он сам все знает и конь никого не тронет», — рассказала Антонина Чижатникова.

Жители подозревают, что избежать наказания Чижатникову помогают старые связи. Якобы он бывший сотрудник правоохранительных органов.

«Писали много раз в различные инстанции. Всегда либо приходит отписка, либо советы отравить этих животных. Отравите, вызовите цыган, чтобы украли лошадей. То есть никаких действий, к сожалению, со стороны органов», — заявил житель СНТ «Орбита» Сергей Заботин.

Не помогли и проверки ветеринарной службы — там установили, что кони здоровы и живут в пригодных условиях. Хотя другие владельцы лошадей агрессивное поведение считают отклонением от нормы.

«Мне кажется, что этих животных изначально подкармливали местные жители. Это как раз характерно для поведения разбалованного животного, которое привыкло получать свою дань. То есть он пришел, ему должны были дать яблочко, сухарик, неважно, что ему не дали, и вот таким образом он показывает свою агрессию, я бы сказала, превосходство», — рассказала владелец конно-спортивного клуба Елена Кравцова.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности сейчас возбуждено уголовное дело. Владельца лошадей уже задержали.