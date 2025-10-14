«Выдворить русскоязычных»: пенсионера депортировали из Латвии за незнание языка

Пенсионера депортировали из Латвии за незнание языка

Граждане Латвии не разговаривали на латышском языке, общение практически полностью проходило на русском языке. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал гражданин России Григорий Еременко, которого депортировали после 40 лет жизни в республике.

«Там никто и не разговаривал (на латышском. — Прим. Ред.), сами латыши. Документация была на русском и на латышском, но в основном общение <…> особенно Рига, только на русском», — сказал Еременко.

Мужчина рассказал, что его лишили постоянного места жительства (ПМЖ). На вопрос корреспондента, чем было обосновано такое решение, 74-летний гражданин ответил, что это связано с тем, что он не сдал экзамен на знание латышского языка.

Более того, Еременко уже полтора года не получает пенсию. По его словам, он пытался отстоять свои права, несколько раз отправлял заявления, но, к сожалению, ответа так и не получил.

Еременко подчеркнул, что эта депортация нужна для того, чтобы «выдворить русскоязычных».

«Это, как говорится, натуральный фашизм», — говорит пенсионер.

