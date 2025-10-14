Количество участников конкурса «Это у нас семейное» стало рекордным

Их число перевалило за 700 тысяч человек — в прошлом году было чуть менее 600 тысяч.

Количество участников конкурса «Это у нас семейное» выросло на 100 тысяч человек

Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» бьет свои же рекорды. В этом сезоне количество его участников выросло сразу на 100 тысяч. Причем, по словам организаторов, многие пробуют свои силы уже во второй раз. И это показывает сплоченность россиян и отношение к семейным ценностям

«Два года назад этот конкурс запускал Владимир Владимирович. Сказал, что „я думаю, что это будет самый массовый конкурс в России“. И мы даже не ожидали, насколько, потому что в прошлом году мы очень радовались, что у нас это был рекордный конкурс президентской платформы „Россия — страна возможностей“, у нас было 587 тысяч человек. А в этом году у нас 726 тысяч», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, среди участников есть семьи-рекордсмены. Так, в одной — 28 детей и большинство — приемные. Самым старшим участником стала жительница Нижнего Тагила. Ей в этом году исполнилось 100 лет.

Финал второго сезона намечен на День семьи, любви и верности.

