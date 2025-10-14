Ветряная оспа: можно ли повторно заболеть ветрянкой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Тяжелые инфекции могут спровоцировать возвращение болезни.

Можно ли повторно заболеть ветрянкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Поздняков: повторно заболеть ветрянкой можно, если у вас ослаблен иммунитет

Человек может повторно заболеть ветрянкой (ветряной оспой — Прим. Ред.), если у него слабый иммунитет. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

«Вирус ветрянки, как и многие другие, надежно „запоминается“ иммунной системой. Однако существуют ситуации, когда эта защита может дать сбой. Речь идет о состояниях иммунодефицита, при которых организм временно становится восприимчивым к уже знакомым возбудителям», — отмечает специалист.

К повторному заболеванию также могут привести тяжелые инфекции, такие как грипп или корь, которые способны временно подавлять защитные функции организма.

Кроме того, иммунитет может снизиться, если вы проходите агрессивные виды лечения. Например, курсы химиотерапии или прием иммуносупрессоров после трансплантации органов.

По словам Позднякова, вам также могли поставить неверный диагноз в прошлом. Ветрянку зачастую диагностируют только по внешним признакам (характерной пузырьковой сыпи) и данным о возможном контакте с больными. При этом лабораторные анализы для подтверждения болезни не проводятся.

«В результате под маской „ветрянки“ могли протекать другие заболевания, также сопровождающиеся сыпью. Поэтому человек мог быть уверен, что уже болел, в то время как его иммунитет на самом деле не знаком с вирусом ветряной оспы», — подчеркивает врач-инфекционист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России стремительно растет заболеваемость ветрянкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:57
Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него Tomahawk
23:43
Ветряная оспа: можно ли повторно заболеть ветрянкой
23:29
«Общение с правоохранителями было»: Слава Копейкин вспомнил юные годы
23:15
«Личность в истории»: как Армен Джигарханян стал символом дружбы народов СССР
23:02
Собянин: В Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром
22:51
В Москве депортированному из Латвии пенсионеру вручили паспорт РФ

Сейчас читают

Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Филиппа Киркорова
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео