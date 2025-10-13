В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой

Главная причина — нехватка вакцины. В нескольких регионах наблюдается дефицит препарата.

Всплеск заболеваемости ветрянкой наблюдается по всей России. С начала года случаи заражения зарегистрировали в каждом регионе страны. На Ямале показатель увеличился на 67%, в Башкирии — более, чем в два раза. При этом взрослые стали болеть ветрянкой на 28% чаще.

Эксперты считают, что главная причина — нехватка вакцины. С 2023 года прививка от ветрянки исключена из Национального календаря, поскольку она не производится в России. Регионы при желании должны покупать иностранную вакцину за свой счет. Однако в некоторых из них наблюдается дефицит препарата.

Жители жалуются, что не могут привить детей даже в платных клиниках. Нехватка вакцины, как полагают эксперты, могла возникнуть из-за проблем в логистике или некорректного планирования закупок. Препарат отечественного производства находится на стадии клинического исследования.

