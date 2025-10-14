«Ненавижу фальшь и двойные стандарты»: Кудрявцева о ссоре с Гузеевой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Телеведущая не хотела участвовать в конфликте.

Из-за чего поссорились Гузеева и Кудрявцева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Кудрявцева о ссоре с Гузеевой: ненавижу фальшь и двойные стандарты

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не выносит лицемеров и двойных стандартов. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, опубликовав эмоциональное сообщение на фоне конфликта с главной свахой страны Ларисой Гузеевой.

«Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я чувствую кожей людей с хитрой жопой. Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается?» — написала Кудрявцева.

Хотя ведущая не назвала конкретных имен, публика заподозрила, что ее слова могут быть адресованы Гузеевой. Ранее между телеведущими произошел конфликт: после дружеского отдыха в Болгарии отношения резко охладели. Поводом стала съемка Кудрявцевой в выпуске, где обсуждалась возможность причастности Гузеевлй к афере с продажей вилл.

Сваха резко отреагировала на то, что ее имя прозвучало в передаче без предварительного предупреждения и обвиняла Кудрявцеву в непорядочности и лицемерии. Она напомнила, что та сама участвовала в рекламе тех же вилл. Гузеева публично заявила, что не собирается с ней мириться.

Лера Кудрявцева в ответ сказала, что не собирается оправдываться и что Гузееву использовали мошенники. Она назвала Гузееву наивной, но при этом подчеркнула, что считает ее подругой и надеется, что та отдохнет от конфликта.

Менеджер Кудрявцевой позже опроверг слухи о реальном конфликте и заявил, что отношения между ведущими нормальные. Лера предпочла не вступать в полемику, но теперь, судя по ее постам, примирения действительно не произошло.

«Окружайте себя добрыми, преданными и порядочными людьми, которым от вас ничего не надо. Которые не плетут кружева за вашими спинами и им просто хорошо рядом с вами», — завершила свое обращение телеведущая.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

