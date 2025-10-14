«Общение с правоохранителями было»: Слава Копейкин вспомнил юные годы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

В кругу семьи он проявлял себя иначе, чем в компании друзей.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Слава Копейкин рассказал про хулиганскую юность

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин рассказал, что в юности ему доводилось общаться с сотрудниками првоохранительных органов. Об этом актер вспомнил на премьере анимационного проекта «Финник 2» в беседе c 5-tv.ru.

По словам молодого артиста, его характер всегда был разным. В кругу семьи он проявлял себя иначе, чем в компании друзей. Впрочем, как признается Копейкин, эта разница в поведении сохраняется и сейчас. Однако он не отрицает, что в подростковом возрасте был хулиганом.

«В детскую комнату милиции не попадал, но общение с правоохранительными органами было», — рассказывает актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Никита Кологривый посетил московскую премьеру фильма «Август» в кинотеатре «Октябрь» вместе с бывшей супругой Александриной Питиримовой и их дочерью Есенией. Пара публично заявила о своем расставании в 2023 году, хотя юридически развод еще не оформлен. Их брак, заключенный в 2020 году после шести лет знакомства, продлился недолго недолгим. 

