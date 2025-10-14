«Общение с правоохранителями было»: Слава Копейкин вспомнил юные годы

Актер Слава Копейкин рассказал про хулиганскую юность

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин рассказал, что в юности ему доводилось общаться с сотрудниками првоохранительных органов. Об этом актер вспомнил на премьере анимационного проекта «Финник 2» в беседе c 5-tv.ru.

По словам молодого артиста, его характер всегда был разным. В кругу семьи он проявлял себя иначе, чем в компании друзей. Впрочем, как признается Копейкин, эта разница в поведении сохраняется и сейчас. Однако он не отрицает, что в подростковом возрасте был хулиганом.

«В детскую комнату милиции не попадал, но общение с правоохранительными органами было», — рассказывает актер.

