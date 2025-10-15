Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района за неуважение к памяти героев ВОВ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова из-за неподобающего состояния таблички на закладочном камне советским воинам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом губернатор сообщил в мессенджере MAX.

«Закончил работу в Кинельском районе, также в городе Кинель. Много объектов посетили — социальных, важных. Конечно же, есть то, к чему стремиться. К сожалению, Дом культуры, школа и многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мною было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — отметил чиновник.

Глава региона добавил, что ряд важных объектов в районе, среди которых — местная школа и Дом культуры, получают недостаточно внимания со стороны муниципальной власти.

Особое внимание Федорищев уделил состоянию таблички на закладочном камне для монумента, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Металлический прямоугольник был разбит посередине, что вызвало гнев главы региона.

