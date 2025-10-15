Вулкан Ключевской на Камчатке совершил выброс пепла на высоту 7,5 километров

Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Объявлен авиационный цветовой код «оранжевый».

Вулкан Ключевской на Камчатке совершил выброс пепла

Фото: © РИА Новости/Наталия Акбирова

На востоке Камчатки активизировался Вулкан Ключевской — утром 15 октября он изверг пепловый столб, поднявшийся на 7,5 километра над уровнем моря. Информацию об этом распространила Камчатская группа реагирования на извержения вулканов (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно данным специалистов, облако пепла распространилось на северо-восток от кратера, растянувшись примерно на 80 километров.

Из-за повышенной активности Ключевского вулкана для авиации был установлен «оранжевый» уровень опасности. Отмечается, что извержение может представлять угрозу как для местных авиарейсов, так и для международных маршрутов, проходящих вблизи Камчатки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейсмическая обстановка на Камчатке остается напряженной после мощного землетрясения 30 июля, магнитуда которого составила 8,8. Об этом рассказали специалисты местного филиала Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Единая геофизическая служба Российской академии наук (РАН)».

