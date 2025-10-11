Ученые отметили экстремально высокую сейсмическую активность на Камчатке

Специалисты ФИЦ РАН отметили экстремально высокую сейсмоактивность на Камчатке

Сейсмическая обстановка на Камчатке остается напряденной после мощного землетрясения 30 июля, магнитуда которого составила 8,8. Об этом рассказали специалисты местного филиала Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Единая геофизическая служба Российской академии наук (РАН)»

По данным сейсмологов, произошедшее 29 июля (30 июля по камчатскому времени) землетрясение сопровождается постепенно убывающей афтершоковой последовательностью. Отмечается, что за минувшую неделю эксперты зафиксировали 18 афтершоков, 12 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском.

По шкале Шкала СОУС'09, включающей в себя семь градаций, сейсмичность Камчатки сегодня определяется учеными как экстремально высокая — высшая отметка. Сотрясения мощностью 3-4 балла наблюдались в городах Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске.

Землетрясение 30 июля, задевшее Камчатку и Сахалин, стало сильнейшим за последние 73 года. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 17 километров в Тихом океане, в 100 километрах от береговой линии. Несмотря на расстояние, землю так трясло, что люди в ужасе бежали из своих домов. Южная часть полуострова сдвинулась на два метра на юго-восток.

Далее на жителей региона обрушились афтершоки. Магнитуда одного из них, произошедшего 3 августа, составила 6,8. По прогнозам ученых, населению нескоро предстоит почувствовать себя в безопасности. Сейсмособытие в июле, вероятно, запустило серию катаклизмов, кроме того, оно пробудило вулканы, спавшие последние 600 лет.

