Остались одни руины: в секторе Газа начались масштабные работы по разбору завалов

Хрупкое перемирие, по мнению экспертов, под угрозой. Какая проблема остается камнем преткновения?

В секторе Газа начались масштабные работы по разбору завалов

В секторе Газа стартовали масштабные работы по разбору завалов. После двух лет фактически ковровых бомбардировок ЦАХАЛ от кварталов остались одни руины. Но местные жители надеются, что уже совсем скоро в анклаве начнется привычная мирная жизнь

«Когда расчистят дороги, нам станет гораздо легче. Сейчас они завалены мусором и пройти невозможно никуда. Спасибо за помощь всем, кто участвует в разборе руин», — заявила жительница Газы Ум Хассан Раед.

Но хрупкое перемирие уже под угрозой. Камнем преткновения остается проблема передачи тел погибших израильских заложников. Палестинская сторона аппелирует к необходимости их длительного поиска среди городских развалин. Но Тель-Авив подозревает, что, затягивая процесс, ХАМАС пытаются скрыть следы насильственных смертей в плену. Именно поэтому в качестве меры принуждения израильские власти отказались разблокировать важный контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, который в рамках соглашений должен был начать работу уже сегодня.

