Падение Макрона: французский президент не попал в топ-50 самых популярных политиков

Эфирная новость 30 0

Последние 20 лет лидеры Пятой республики всегда были в этом рейтинге.

Фото, видео: Reuters/YOAN VALAT; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Французский президент Макрон не попал в топ-50 самых популярных политиков

Эммануэль Макрон пробил очередное дно политического рейтинга. Он стал первым за 20 лет лидером Пятой республики, который не попал в список пятидесяти самых популярных политиков. Его ежегодно публикует журнал Paris Match, и Макрон там на пятьдесят первом месте. При этом его обогнал даже ушедший в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байра, которого президент, по сути, пытался выставить виноватым за тот экономический коллапс, что охватил страну в последние месяцы.

Но несмотря на свое политическое пике, французский лидер готов любыми манипуляциями держаться за кресло. И уже пригрозил роспуском парламента, если правительству переназначенного премьера Лекорню вновь вынесут вотум недоверия.

Ранее 5-tv.ru писал, как помощь Украине довела Францию до сильного экономического кризиса.

Поддержка киевского режима ложится бременем на граждан, многие из которых никогда не разделяли воинственных заявлений Парижа. Но несмотря на их недовольство, власти продолжают гнуть свою линию об «угрозе с востока», надеясь ею оправдать любые непопулярные решения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Помни, он быстрее: что делать при встрече с медведем
15:14
Глава района в Самарской области попал в больницу после скандального увольнения
15:05
«Произойдет по нашим правилам»: Силуанов об увеличении ФНБ по итогам 2025 года
15:03
«Заявления Европы выглядят странно»: Захарова сравнила экономики РФ и ЕС
14:52
Песков: в Кремле не располагают данными о намерении стран выйти из БРИКС
14:42
За птицами Московского зоопарка можно наблюдать в онлайн-эфире

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео