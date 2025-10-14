Как нигде нужен президент Эммануэль Макрон сейчас дома во Франции, где экономический кризис, кажется, достиг пика и наглядно демонстрирует, какие проблемы могут грозить странам Европы из-за помощи Украине.

Поддержка киевского режима ложится бременем на граждан, многие из которых никогда не разделяли воинственных заявлений Парижа. Но несмотря на их недовольство, власти продолжают гнуть свою линию об «угрозе с востока», надеясь ею оправдать любые непопулярные решения. О тупике, в который себя упорно вгоняют западные политики, расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко

С высокой трибуны новый старый премьер Франции Себастьен Лекорню требует от французов «туго затянуть пояса». Как будто не это они делают все последние три года на фоне снижения соцвыплат на 30%, повышения тарифов ЖКХ на 20% и инфляции в 10% в год и выше.

«Нам придется экономить, нам придется быть требовательными к тому, как мы справляемся с государственным дефицитом, к тому, как мы тратим деньги налогоплательщиков. Нужно показывать пример населению», — подчеркнул премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

При этом Лекорню обещает за один день решить политический кризис в стране. Тот самый, который длится уже больше года и из-за которого в стране сменилось четыре кабинета министров. Новый состав правительства французы восприняли как плевок в душу. Мало того, что все основные министры, в том числе премьер, вновь оказались на своих местах, так еще и требуют от населения напрячься.

По итогам первого же дня работы рейтинг нового правительства оказался рекордно низким за всю историю Франции. Крайне правые во главе с Марин Ле Пен уже поставили на обсуждение вотум недоверия, крайне левые готовы присоединиться.

«В этой стране не хотят больше видеть Макрона и его политику. Вопрос не в его поведении, не в нем, а именно в политическом курсе, который он ведет так настойчиво, игнорируя нас всех. Он давно уже нелегитимен, у него нет реальной поддержки, он и его пособники проигрывают, начиная с 2020 года, все выборы. Но он упорно отказывается признавать эту реальность и уходить!» — заявил лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

Каждую неделю по четвергам в стране проходят многомиллионные забастовки. Количество банкротств в стране достигло рекордных максимумов. Но Макрон контратакует и буквально перекладывает ответственность за все плохое, что происходит в стране, на оппозицию.

«Те, кто разжигает разногласия внутри Франции, видимо, не в курсе того, чего ждет народ и ситуации, в которой оказалась моя страна. Политические силы, сыгравшие роль в дестабилизации Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок. Но хочу напомнить, что мандат на то, чтобы управлять страной, французы выдали мне — и я буду служить, служить и еще раз служить, чтобы отстоять независимость Франции», — подчеркнул Макрон.

Что именно Макрон имел в виду этой последней фразой, французы так и не поняли. Свою тираду президент Пятой республики произнес, уехав от своих политических оппонентов подальше. В Египет, на саммит о будущем сектора Газа. Он вообще пытается набрать политические очки именно на внешнеполитической арене. Но и это, по мнению журналистов, ему, равно как и всем другим европейским лидерам, стало удаваться все хуже.

Свежий пример: президент Мадагаскара бежит из собственной страны, охваченной беспорядками. Эвакуируют Андри Радуэлина на французском военном самолете. Сейчас он в безопасности, возможно, как раз на территории бывшей метрополии. Но в результате Франция потеряла еще сильнее свое влияние на африканском континенте. Ранее Парижу пришлось вывести свои войска из Мали и других стран, поссорились и едва не прекратили дипотношения даже с ближайшим и самым крупным союзником — Алжиром. Пролегла трещина и в отношениях с европейскими соседями.

«Франция — одна из самых важных экономик Европы. Мы связаны через единый рынок и валюту. Так что и тонем мы, к сожалению, вместе. Тянем друг друга на дно», — заявил депутат Европарламента от Германии Расмус Андресен.

В Германии такие же проблемы с экономикой и по той же причине: военные расходы растут, а доходы только сокращаются. По закону страны ЕС обязаны удерживать дефицит бюджета на уровне не более трех процентов. Но сделать это уже не получается: в обеих странах этот показатель уже превышен. В коридорах совета ЕС, как пишут, уже началась паника — местные экономисты и политологи опасаются, что ситуация во всем союзе так скоро может вовсе выйти из-под контроля.

