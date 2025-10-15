Жители Петербурга раскритиковали реконструкцию городских пространств

В Петербурге разгорается скандал с благоустройством городских парков. Жители массово недовольны результатами такой реконструкции. Люди жалуются на ржавые урны, перекошенные скамейки и странные арт-объекты. Хотя на все это из бюджета потрачены огромные деньги. Что происходит в Северной столице — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Держится на соплях и в любой момент может и вовсе оторваться. Так спустя всего два года после ремонта выглядит Любашинский сад. На его благоустройство потратили больше двухсот миллионов рублей. Примерно по тридцать тысяч стоила каждая из этих, теперь уже покрытых ржавчиной, урн.

«Если вот эти деревянные элементы, их можно заменить, то получается металл его уже просто так не восстановить. То есть, это нужно заново зачищать, отправлять в камеру порошковой покраски», — отметила архитектор, руководитель проекта «Центр развития комфортной городской среды» Светлана Данилова.

Вдвое больше отдали за новые скамейки.

«Стоимость этой скамейки — 78 тысяч рублей. Видно, что основание уже провалилось. Сама она тоже накренилась, вся покрыта ржавчиной, и кажется, что в какой-то момент люди просто с нее упадут», — рассказала корреспондент.

Мнение жителей при благоустройстве сада явно не учли. Высказать свои пожелания они по-своему смогли позже.

«И получается, что мы получаем новую тропу общественного мнения. Еще называют „козьи тропы“, которые нарушают газонное покрытие», — продолжила Данилова.

Оно, кстати, обошлось в тридцать миллионов рублей.

«Это говорит о каких-то недоработках на стадии прорисовки планировочного решения при адаптации объекта под современное использование», — заключила архитектор.

Какую смысловую нагрузку несет еще один объект — в проектной документации не написано. Но есть стоимость. Такой холм с трубой обошелся в два миллиона рублей. Еще полмиллиона стоил батут.

Жалобу жители оставили на портале «Наш Санкт-Петербург». В Комитете по благоустройству ответили — аварийность отсутствует, и денег на ремонт в этом году нет. Сделают в следующем, но тоже только при наличии бюджетного финансирования. Траты на благоустройство растут, а вот качество исполнения, по-прежнему, вызывает вопросы.

«Откровенно говоря, не выдерживают наших погодных условий, условий эксплуатации, за этим не следят. что тоже немаловажно. У нас благоустройство — это какая-то бездонная дыра, что мы его делаем и потом заново переделываем. Назовем так, „серая зона“, в которой очень тяжело смотреть и следить за неким фактическим расходованием средств, с одной стороны, и фактическим, грубо говоря, последующим содержанием», — отметил урбанист Владимир Федоров.

И Любашинский сад — не единственный, где благоустройство посыпалось. Если говорить про пляж на Среднем Суздальском озере, то в буквальном смысле этого слова создается ощущение, что здесь специально выкопали траншеи.

В ответ на запрос в администрации Выборгского района сообщили, что подрядчику уже направили соответствующее уведомление.

А по поводу многострадального Муринского парка, на благоустройство которого потратили около двухсот шестидесяти миллионов рублей, реакции пока нет. Хотя, только в прошлом году жители оставили больше двух тысяч жалоб. Больше всего вопросов тоже вызывает цена.

Как итог: испытание местными климатическими условиями эти арт-объекты не прошли. Смогут ли новые общественные пространства избежать той же участи или город снова получит лишь счет за выполненные работы? Жители очень хотят верить, что деньги будут потрачены с умом. В этом году в очереди на благоустройство еще десятки парков и скверов.

