День Киприана и Устиньи: как очистить дом от дурной энергии по народным приметам

Фото: Православная энциклопедия «Азбука веры»/azbyka.ru
День Киприана и Устиньи отмечают 15 октября 2025 года
Православные христиане 15 октября чтят память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, которые служат примером победы веры над злом, а в народном отмечается Киприан и Устинья. Считается, что эти святые оберегают людей от недоброжелателей, колдовства и потусторонних воздействий. О приметах, традициях и обычаях в этот день рассказали в материале URA.RU.
Народные традиции и обычаи 15 октября
На Руси этот день считался временем особой защиты дома и семьи — 15 октября нужно очистить жилище и хозяйство от всего дурного: помещения окуривали ароматными травами, окропляли святой водой, читали молитвы. Целью таких действий было отогнать злые силы и принести в дом благополучие.
Мужчины в этот день обращались с молитвами к святому Куприяну, а женщины — к Устинье. Вечерами девушки собирались на посиделки, занимались рукоделием — ткали, вышивали, шили, сопровождая труд протяжными народными песнями. Молодежь старалась вести себя спокойно, избегая шумных забав и громких разговоров.
Кроме того, существовал обычай собирать поздние грибы — опята и рыжики, которые символизировали достаток и плодородие. Перед тем как срезать гриб, крестьяне склоняли голову в знак благодарности земле за её щедрость.
Народные приметы на 15 октября
- Если утром выпал иней — жди сухих и солнечных дней.
- Долгие дожди сулили приближение холодной и снежной зимы.
- Массовый листопад означал скорое похолодание.
- Безветренное ясное утро — к вечернему снижению температуры.
- Активное бодание оленей предвещало перемену погоды.
- Радужный ореол вокруг Луны — признак ветра и ненастья.
- Куры, распушившие перья, чувствовали приближение холода.
- Рожденный 15 октября человек, если носит горный хрусталь, будет отличаться справедливостью и честностью.
Что рекомендуется делать 15 октября
- Читать молитвы о защите дома и семьи.
- Посвятить день рукоделию или хозяйственным делам.
- Заняться осенними садовыми работами: высадить чеснок, морковь, петрушку и другие культуры под зиму.
- Собрать поздние грибы и ягоды.
- Навести порядок в доме, провести уборку — как символ очищения пространства и мыслей.
Что запрещено делать в этот день
- Ссориться, ругаться и произносить бранные слова — верили, что это привлекает нечисть.
- Принимать в дом незнакомцев или бездомных животных.
- Надевать слишком яркую одежду — считалось, что она отпугивает удачу.
- Давать и брать деньги в долг без уверенности в возврате.
- Отправляться в дальнюю дорогу или менять место жительства.
- Принимать подарки от посторонних — чтобы избежать сглаза и порчи.
- Заключать сомнительные сделки или давать необдуманные обещания.
- Устраивать шумные гулянья — полагали, что громкие звуки пробуждают темные силы.
